居民須每日檢測 逸葵樓大爆疫 2700人「坐家監」五天

■居民購買大批生活物資。

葵涌邨逸葵樓出現新冠疫情超級傳播，累計二十人染疫，分佈在大廈十二個樓層、十三個單位。政府昨宣佈，逸葵樓由昨晚起圍封強檢五日，至下周三早上，約二千七百名居民不得外出，並要每天接受檢測，以盡快堵截傳播鏈。當局會為居民提供膳食，認為家居隔離是「最妥當做法」，但有居民不滿政府的措施「一時一樣」，一度鼓譟並與圍封人員爭執；另有人指本已打算未來數天不外出，理解當局做法。巴基斯坦裔婦人疑在檢疫酒店受感染Omicron「BA.2」後，返回家中並傳染丈夫及四子女。當局追查後發現，巴裔婦丈夫於本月十三日曾到葵涌邨逸葵樓在內三棟大廈的垃圾房拾荒，相信傳予大廈的清潔工，後者在大廈各層工作期間傳染給多名住客。逸葵樓至今有二十人確診或初步確診，新增患者包括一名替更保安員，他住青衣長安邨安濤樓。累計20宗個案 分佈多個樓層食衞局局長陳肇始昨傍晚六時宣佈圍封逸葵樓五日，由即日傍晚六時起至下周三早上，約二千七百名居民須逗留家中，每日檢測。當局會設立臨時採樣站，亦會為長者及行動不便人士上門採樣，以及為居民提供膳食及支援。政府前日仍容許居民在每日接受檢測，若是陰性結果仍可出入，但昨日卻政策大改變，陳肇始否認是次家居隔離安排太慢，指自從發現大廈首宗個案後，周三已進行首次圍封強檢，在發現更多個案、流行病學調查、風險評估及專家現場視察後，遂作進一步行動。她指個案遍佈逸葵樓不同樓層和座向的單位，大廈未有發現樓宇結構性或喉管問題，現階段居民不用撤離，即使檢疫設施足夠，逸葵樓採取家居隔離仍是「最妥當嘅做法」。居民湧超市搶購物資就受影響無法上班的居民能否有賠償，陳肇始指明白行動為居民帶來不便，包括無法上班，呼籲僱主體諒受影響的僱員，例如避免對受影響僱員因未能班扣減薪金等。衞生防護中心總監徐樂堅估計，大廈的超級傳播者於周日至周二最具傳染性，若在這段時間接觸居民，居民會陸續發病，希望在這五天找出第二次傳播的受感染者。在圍封消息公佈前，不少逸葵樓居民收到禁足消息，趕緊前往超市購買乾糧及物資，超市多個貨架被搶購一空。有居民不滿政府的措施「一時一樣」而鼓譟，與圍封人員發生爭執。另有街坊稱理解做法，希望平安過年。有逸葵樓居民向本報指，圍封後心情緊張，認為當局派發的炆雞飯飯盒可以接受；亦希望當局可盡快通知檢測、派發物資等詳情。她坦言在家隔離比入竹篙灣好，會煲劇及打機打發時間。