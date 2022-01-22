同邨映葵樓有疫情 居民獲派自行測試套裝

葵涌邨逸葵樓疫情蔓延至同邨映葵樓。一名家住映葵樓、在逸葵樓工作的清潔工初步確診，而其同層兩歲鄰居亦染疫。衞生防護中心表示，該名兩歲女童原本居住荃灣綠楊新邨，惟其嫲嫲居住映葵樓，故較多時間留在映葵樓，女童發燒後去醫院檢測，家人已送檢疫中心。女童嫲嫲與逸葵樓清潔工同住在十四樓，雙方或有鄰居之間的接觸風險。民政事務總署及葵青民政事務處，昨天向鄰近逸葵樓的雅葵樓、旭葵樓、映葵樓及曉葵樓共三千四百六十戶居民，經每戶信箱派發快速測試套裝，供住戶自行進行檢測，但強調不能替代政府強制檢測要求。政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測。