﻿香港仔龍薈酒樓食客染疫﻿ ﻿疑與確診者廁所相遇﻿

再有食肆疑出現新冠病毒傳播。香港仔酒樓「龍薈」一名食客確診，疑與另一早前確診者同場午膳，但兩枱相距甚遠，兩人疑在洗手間相遇而受感染。當局已派員到「龍薈」調查，酒樓須暫業十四天，全體員工須送檢疫，近日曾光顧的食客要盡早接受檢測。本港昨天新增二十四宗，十八宗屬本地個案，其中兩宗感染源頭不明，分別是日前公佈住在長沙灣長欣樓的社工助理，及住在荃灣名逸居一座的銷售員。銅鑼灣寵物店Little Boss群組新增五人確診，包括一名住在香港仔中心港昌閣的八十二歲男病人，他曾與寵物店確診女顧客的七十三歲丈夫，同時段分別在香港仔「龍薈」午膳。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，兩人當日在「龍薈」分別坐十三號枱及一百二十二號枱，相距比早前又一城「望月樓」的確診人士座位遠，但他們均提及曾去過洗手間，懷疑兩人曾在洗手間相遇，因而受感染。她指，當局已派員到「龍薈」調查，會視乎視察後的結果，才決定對有關食客需要採取甚麼行動，但呼籲他們先接受檢測。而Little Boss群組亦再多兩名顧客轉為確診，分別曾光顧銅鑼灣及旺角分店。兩枱相距甚遠另有一宗源頭不明的初步確診個案，涉及一名四十歲男地盤工人，住在深水埗南昌街三十五號，近期主要在荃灣象山邨邨口地盤及天水圍泳池地盤工作，前日發燒入院；他平時以電單車代步上班，本月十六日曾到花園街。中心要為病人作病毒基因分析，才知他是否與近日深水埗區的個案有關。當局昨晚圍封南昌街三十五至三十七號強檢。此外，大澳佛教筏可紀念中學新增兩名學生染疫，目前2B、3B及4B班有學生確診，未有老師染疫。中心相信學校可能有傳播，相關班級同學要送檢疫。