農曆年後復課安排 料月底公佈

疫情步步逼近，多間中學相繼有師生染疫，全港中學下周一或之前須停面授課，直至農曆新年假。教育局副局長蔡若蓮（見圖）表示，中學停面授課是艱難決定，而農曆年後復課安排料月底會公佈詳情。蔡若蓮昨表示，考慮到疫情確實嚴峻，有源頭不明個案及社區隱形傳播鏈，亦有同學確診，且病毒傳播力非常強，故作出艱難決定。她指中六生可回校進行最多上半日課，當局會建議學校減少每班人數，分為十人小組在不同課室上課，減少傳染風險，亦會聽取專家意見，如有新建議會盡量支援學校去改善。她稱政府專家顧問袁國勇昨日到中學視察環境，她預告農曆年後的復課安排，要視疫情及專家意見等後，預料將於月底公佈。同時，樹仁大學表示，由於疫情轉趨嚴峻，故決定提前在下星期一開始農曆新年假期，直至原定的下月七日結束。