奧地利下月起 強制成年人打針

全球疫情持續，奧地利國會通過，下月起強制成年民眾接種新冠疫苗，成為首個強制民眾打針的歐洲國家，孕婦、有醫療理由，以及過去半年曾受感染者可獲豁免，國會外有示威者抗議當局強制民眾接種。當地政府指，警方三月中起會在日常巡邏中，檢查民眾的接種紀錄，未打針的人最高罰款六百歐羅。南極洲爆發疫情，阿根廷設於南極洲的研究基地，四十三名科學家和軍事人員中，有二十四人確診，均無症狀，當中九名打針的人員已經撤離。這輪疫情由本月十二日開始爆發，又指目前疫情已受控。同時，內地前日新增七十三人確診，二十三宗屬本土個案，五宗來自北京，部份與冷庫個案有關。北京市政府形容，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，將全面排查冷鏈行業的從業員，以及他們的同住人士，形容是「不漏一人」，並呼籲民眾盡量避免，網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。