奧地利下月起 強制成年人打針

南極洲爆發疫情，阿根廷設於南極洲的研究基地，四十三名科學家和軍事人員中，有二十四人確診，均無症狀，當中九名打針的人員已經撤離。這輪疫情由本月十二日開始爆發，又指目前疫情已受控。
同時，內地前日新增七十三人確診，二十三宗屬本土個案，五宗來自北京，部份與冷庫個案有關。北京市政府形容，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，將全面排查冷鏈行業的從業員，以及他們的同住人士，形容是「不漏一人」，並呼籲民眾盡量避免，網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。
葵涌邨逸葵樓出現新冠疫情超級傳播，累計二十人染疫，分佈在大廈十二個樓層、十三個單位。政府昨宣佈，逸葵樓由昨晚起圍封強檢五日，至下周三早上，約二千七百名居民不得外出，並要每天接受檢測，以盡快堵截傳播鏈。...
2022-01-22
中國攝影師羅冰（Luo Bing）的反種族歧視作品《All in Love》登上紐約時代廣場大屏幕。作品中三位女性模特分別是白種人、黃種人和黑種人，她們或相依或相擁，緊密聯繫，展現不同膚色的女性之美。...
2022-01-22
警告人類面臨毀滅危機的「末日鐘」連續三年維持不變。不過專家稱：這不是好消息，因為意味人類仍未能改善現狀。負責公佈這個「末日倒數」的委員會周四指，去年雖取得積極進展，但核武擴散等問題威脅亦有增加。 ...
2022-01-22
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場6座低層F室，面積526方呎，三房間隔，原叫價約675萬，議價後以663萬獲承接，呎價12605元，屬市價水平。...
2022-01-21
人行近期連環放水刺激「北水」南下尋寶，進一步帶動港股氣氛，昨日稍現獲利回吐亦無阻好友入市，恒指收市仍微升13點，報24965點，全周累升582點。臨近農曆新年，內需及旅遊股彈起，中資大行唱好消費品板塊...
2022-01-22
今季表現低迷的曼聯鋒將拉舒福特近日自首，承認場外慈善工作影響場內發揮，更有傳是C朗拿度口中不聽話的小將之一。幸好，此子知恥近乎勇，上輪英超打破各賽事十一場入球荒，今晚聯賽主場鬥韋斯咸，勢抱戴罪立功之心...
2022-01-22
話題性十足的女團COLLAR，上周三（12日）正式出道，大受歡迎的同時，亦引發不少是非和爭議，《頭條》搵來經理人Wing（戴穎）親自解畫，除了澄清COLLAR冇時間準備趕出道之說，以及組團時遇到各種困...
2022-01-22
這天農曆節氣大寒，一個冬天也快過到頭了。下午跟上海朋友潘敦通電話，說起一些人事，潘敦說了句開心最好。這世界本來就是大家逗逗開心。可以大家高興，皆大歡喜，自然最好。到了晚上想寫點揮春，備好筆墨，想起「高...
2022-01-22
騎師薛恩上周三停賽復出，即憑「年年旺」交出頭馬，明日十場田草賽事，他將有八匹坐騎，除了在兩場一級賽之外，其餘坐騎實力亦不弱，薛恩坦言希望趁此機會乘勝追擊，其中「顯心星」和「喜蓮心星」將是主要爭分籌碼。...
2022-01-22