尖沙嘴試業百貨公司 化身「迷你年宵市場」

疫情煞停年宵市場，花農苦無散貨場地，尖沙嘴有試業中的百貨公司More Mall，化身「迷你年宵市場」，免費借出兩萬方呎場地，供失去展銷場地的漁農博覽、年宵市場的花農、農夫，以及小微企東主擺賣。除了取消虎年年宵花市，政府昨日再宣佈，取消原定下周六至下月十五日，即農曆年二十七至正月十五，在沙田翠田街足球場舉行的車公誕市場。食環署指，考慮到車公誕市場可能有大批市民聚集，為減低疾病傳播的風險，決定取消今年車公誕市場。除了會全數退還攤位使用費外，亦會向有關檔主額外發放相等於攤位使用費一半的特惠金。