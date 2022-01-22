廣華五病人確診副流感三型病毒

廣華醫院發言人就早前公佈一個兒童及青少年科病房，有病人確診腸病毒／鼻病毒及副流感三型病毒，涉及三女一男病童年齡介乎九個月至兩歲，指該病房再有一名六個月大女嬰，昨日起出現發燒徵狀，院方已為女嬰進行所需測試，結果對副流感三型病毒呈陽性反應。該名病人現正接受隔離治療，情況穩定。該院已根據既定指引，嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生，並加強病房和儀器清潔及消毒；會繼續密切監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局及衞生防護中心作出跟進。