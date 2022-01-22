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fb發帖涉煽動襲警　岑敖暉認違禁制令

2022-01-22 列印
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因初選案被還押的前荃灣區區議員岑敖暉（見圖），涉嫌於前年五月在facebook發佈有關周梓樂身亡的帖文，帖文其後獲網媒轉載刊登，內容疑促進、鼓勵或煽動他人向警方使用暴力，違反高等法院二○一九年十月頒佈的臨時禁制令，去年遭票控藐視法庭。案件昨在高等法院審理，岑敖暉承認責任，並透過律師向法庭致歉。

辯方大律師表示，岑敖暉從來不主張或鼓吹使用暴力，對於事件感到後悔及承認責任，並透過律師向法庭致歉。

法官關注本案會否爭論禁制令違反言論自由，辯方指岑承認責任，不會就上述事項抗辯。案件押後至三月三十一日再訊，以待辯方準備求情文件。

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