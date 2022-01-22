﻿歐議會通過涉港決議﻿ ﻿中方促停止插手內政﻿

歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議，強烈譴責香港人權惡化，包括集會和新聞自由遭限制。中方敦促歐洲議會停止插手香港事務和中國內政；特區政府強烈反對歐洲議會決議，抹黑香港的法治、自由、民主發展。議會呼籲港府釋放所有政治犯，並撤銷對近年來被捕的所有和平抗議者的指控。議會又批評中國政府正試圖將其威權制度對內、對外合法化，敦促內地當局廢除《香港國安法》，指有關法例阻礙中歐之間的信任與合作。歐洲議會議員除呼籲歐盟，對鎮壓香港人權的官員實施制裁外，也要求在外交和政治上抵制北京冬奧。決議中被點名要求制裁的內地及香港官員，包括特首林鄭月娥、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強；國務院港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧及駐港國安公署署長鄭雁雄。在北京，外交部強調香港事務純屬中國內政，《香港國安法》實施以來，香港發展重回正軌、安全穩定。外交部發言人趙立堅表示：「我們敦促歐洲議會尊重事實，不要顛倒黑白。在人權問題上，歐洲議會要做的是反躬自省，改一改充當教師爺的老毛病。」中聯辦發言人嚴厲譴責歐洲議會，惡意抹黑「一國兩制」，認為任何外部勢力無理干涉香港事務，反覆上演自欺欺人的政治鬧劇注定失敗。港澳辦發言人表示，歐洲議會的所謂涉港決議，不過是廢紙一張、笑話一個。特區政府發言人說：「對於外國政客建議對特區政府官員作出所謂『制裁』，特區政府嗤之以鼻，必繼續堅定不移全力維護國家安全。」