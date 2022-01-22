持刀要求重新分配公屋 地盤工判感化15月

因不滿房屋署分派的三個公屋單位地點偏遠及有斜坡不便上落，四十三歲地盤工人去年先後三次拒絕配屋，並報警要求重新分配，又在警員到場時持刀威脅「無屋住，攬住一鑊熟！」被告早前承認一項管有攻擊性武器罪，昨在東區法院被判處感化令十五個月，另須遵從一系列的附加條件。主任裁判官嚴舜儀判刑時說，考慮被告受酒精影響而犯事，現時感到後悔，為了其更生需要及加強守法意識，決定判處感化令。案情指，被告蔡崇樟先後三次獲分柴灣及觀塘單位，惟因不符合其心意全部拒絕。去年十二月二十二日，他在鰂魚涌英皇道住所向警員尋求協助，要求房署分配另外一個單位，否則會與家人同歸於盡。兩名警員接報到場後，被告突然從廚房拿出一把二十九厘米的刀，並說：「無屋住，攬住一鑊熟！」在警員安撫下，被告放下該把刀，隨後被捕。