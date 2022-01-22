林寶堅尼起火 滾滾黑煙沖天

觀塘有林寶堅尼行駛期間突然起火，冒出滾滾黑煙（圖），車輛陷入火海，司機及時逃生。消防趕抵現場射水灌救，惜跑車付之一炬，起火原因不排除機件過熱所致。昨晨十一時許，五十六歲姓吳男子駕駛一輛林寶堅尼超跑，沿鯉魚門道往藍田方向行駛，至觀塘游泳池對開時，突然冒煙，故將車停在路旁，落車查看，便見車輛起火。有片段拍到事發一刻，當時火舌不斷從車底及車尾冒出，黑煙直竄天際。消防接報趕到現場，開喉迅速將火撲滅，司機幸沒有受傷。惟車輛嚴重焚毀，部份零件外露，人員經初步調查後，相信引擎過熱導致起火，事件並無可疑，涉事車輛其後由拖車拖走作進一步檢驗。翻查紀錄，車輛自焚事件屢見不鮮，上月底有寶馬房車沿大埔道往九龍方向行駛，途至近美荷樓對開燈口，突然全車焚毀。