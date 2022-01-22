夜闌人靜爆竊餐廳 口罩餅卡都偷拘六旬漢

有人趁夜闌人靜，手持螺絲批等工具企圖將地舖後門撬開，入內爆竊，偷去店內現金，甚至耳機、餅卡等貨品，用作轉售圖利，涉十萬元，警方經調查後拘捕六旬男子涉嫌爆竊。警方本月十日接獲店舖職員報案，指早上返回銅鑼灣一間餐廳準備工作時，發現後門被鑽了一個洞（圖），店內有被搜掠痕跡，懷疑遭爆竊，因而接手調查。灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德指，匪徒的犯案手法與早前在秀茂坪及牛頭角區內發生的四宗爆竊案件相似，主要針對存放大量現金的地舖，包括茶餐廳、文具店及雜貨店等，在凌晨時份以老虎鉗、鐵筆及螺絲批等爆竊工具，撬開後門，進入店內搜掠，盜取現金、口罩、耳機、餅卡等貨品，總值約十萬元。經調查後，周三下午拘捕一名六十八歲涉案男子，涉嫌爆竊，他報稱無業。警方向商戶呼籲年近歲晚，切勿將大量現金存放於店內過夜。