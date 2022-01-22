警方本月十日接獲店舖職員報案，指早上返回銅鑼灣一間餐廳準備工作時，發現後門被鑽了一個洞（圖），店內有被搜掠痕跡，懷疑遭爆竊，因而接手調查。灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德指，匪徒的犯案手法與早前在秀茂坪及牛頭角區內發生的四宗爆竊案件相似，主要針對存放大量現金的地舖，包括茶餐廳、文具店及雜貨店等，在凌晨時份以老虎鉗、鐵筆及螺絲批等爆竊工具，撬開後門，進入店內搜掠，盜取現金、口罩、耳機、餅卡等貨品，總值約十萬元。經調查後，周三下午拘捕一名六十八歲涉案男子，涉嫌爆竊，他報稱無業。警方向商戶呼籲年近歲晚，切勿將大量現金存放於店內過夜。
夜闌人靜爆竊餐廳 口罩餅卡都偷拘六旬漢
警方本月十日接獲店舖職員報案，指早上返回銅鑼灣一間餐廳準備工作時，發現後門被鑽了一個洞（圖），店內有被搜掠痕跡，懷疑遭爆竊，因而接手調查。灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德指，匪徒的犯案手法與早前在秀茂坪及牛頭角區內發生的四宗爆竊案件相似，主要針對存放大量現金的地舖，包括茶餐廳、文具店及雜貨店等，在凌晨時份以老虎鉗、鐵筆及螺絲批等爆竊工具，撬開後門，進入店內搜掠，盜取現金、口罩、耳機、餅卡等貨品，總值約十萬元。經調查後，周三下午拘捕一名六十八歲涉案男子，涉嫌爆竊，他報稱無業。警方向商戶呼籲年近歲晚，切勿將大量現金存放於店內過夜。
居民須每日檢測 逸葵樓大爆疫 2700人「坐家監」五天
葵涌邨逸葵樓出現新冠疫情超級傳播，累計二十人染疫，分佈在大廈十二個樓層、十三個單位。政府昨宣佈，逸葵樓由昨晚起圍封強檢五日，至下周三早上，約二千七百名居民不得外出，並要每天接受檢測，以盡快堵截傳播鏈。...
2022-01-22
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中國攝影師反種族歧視作品 獲內地網民激讚「正常的審美」
中國攝影師羅冰（Luo Bing）的反種族歧視作品《All in Love》登上紐約時代廣場大屏幕。作品中三位女性模特分別是白種人、黃種人和黑種人，她們或相依或相擁，緊密聯繫，展現不同膚色的女性之美。...
2022-01-22
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專家指不是好消息 人類仍面對全球挑戰 「末日鐘」連續三年維持不變
警告人類面臨毀滅危機的「末日鐘」連續三年維持不變。不過專家稱：這不是好消息，因為意味人類仍未能改善現狀。負責公佈這個「末日倒數」的委員會周四指，去年雖取得積極進展，但核武擴散等問題威脅亦有增加。 ...
2022-01-22
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屋苑連錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場6座低層F室，面積526方呎，三房間隔，原叫價約675萬，議價後以663萬獲承接，呎價12605元，屬市價水平。...
2022-01-21
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人行放水沖喜 港股全周升582點
人行近期連環放水刺激「北水」南下尋寶，進一步帶動港股氣氛，昨日稍現獲利回吐亦無阻好友入市，恒指收市仍微升13點，報24965點，全周累升582點。臨近農曆新年，內需及旅遊股彈起，中資大行唱好消費品板塊...
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「魔心」未枯拆錘力證 福仔「隱善揚惡」
今季表現低迷的曼聯鋒將拉舒福特近日自首，承認場外慈善工作影響場內發揮，更有傳是C朗拿度口中不聽話的小將之一。幸好，此子知恥近乎勇，上輪英超打破各賽事十一場入球荒，今晚聯賽主場鬥韋斯咸，勢抱戴罪立功之心...
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COLLAR出道歌本由CK寫 經理人Wing爆Win Win拒入女團
話題性十足的女團COLLAR，上周三（12日）正式出道，大受歡迎的同時，亦引發不少是非和爭議，《頭條》搵來經理人Wing（戴穎）親自解畫，除了澄清COLLAR冇時間準備趕出道之說，以及組團時遇到各種困...
2022-01-22
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好好過日子｜今年就寫這兩句 - 李純恩
這天農曆節氣大寒，一個冬天也快過到頭了。下午跟上海朋友潘敦通電話，說起一些人事，潘敦說了句開心最好。這世界本來就是大家逗逗開心。可以大家高興，皆大歡喜，自然最好。到了晚上想寫點揮春，備好筆墨，想起「高...
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顯心星操足劍指短途盃
騎師薛恩上周三停賽復出，即憑「年年旺」交出頭馬，明日十場田草賽事，他將有八匹坐騎，除了在兩場一級賽之外，其餘坐騎實力亦不弱，薛恩坦言希望趁此機會乘勝追擊，其中「顯心星」和「喜蓮心星」將是主要爭分籌碼。...
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