﻿互委會快解散 老弱恐失支援﻿

■互委會肩負向街坊派口罩等前線工作。 受訪者提供

全港約一千六百個設於公共屋邨的互助委員會，將於今年內陸續解散，結束近半世紀的歷史任務。《星島日報》報道，過去一年，因多區區議員辭任，互委會需接手處理街坊投訴，有互委會主席憂慮，街坊不但無法向區議員求助，日後連互委會這選擇亦失去，難以反映地區問題。另有坐落於老人屋邨的互委會，疫情下動員為長者上門派飯及陪診，但會址即將進入倒數，擔心服務無以為繼。不過，有區議員認為，互委會制度早已不合時宜，部份會址更被人公器私用。政府宣佈部門架構重組，地區組織亦不例外，民政事務總署日前向全港多個互助委員會發信，提到社會有意見指「互委會的角色日漸式微」，經審視後決定分階段終止互委會計劃，需於明年一月前解散。根據民政署資料，截至二○二一年七月三十一日，全港共有一千六百六十三個互助委員會，大部份位於公共屋邨內。憂基層聲音將無法反映事實上，不少地區的互委會仍在發揮地區力量，聯繫街坊。任職區議員三十六年的荃灣區議會主席陳琬琛指出，代表住客的互委會反映最貼地意見，並不認為區議會與互委會角色重疊，憂慮「殺會」後，日後基層市民的聲音無人反映。葵聯邨聯悅樓互委會主席亦指出，該區的區議員席位處於「真空」，互委會平日都要處理街坊投訴，包括噪音、屋邨保安等問題。他質疑政府解散互委會同時，卻無替代方案處理地區問題，變相令該區街坊無法向區議員求助，日後也不能找互委會協助，「對曾經參與過互委會工作的街坊來說，感覺就似棄卒；對其他街坊來說，更有被滅聲之感。」他在數年前籌組互委會時，已開設社交平台專頁，定期發放大廈資訊。他計劃在互委會解散後，將專頁轉成群組形式，讓街坊繼續互動。盼保留屋邨諮委會位於安達邨的謙達樓互委會於二○一八年成立，一眾委員都出心出力，除了定期更新社交平台專頁，更為互委會設計專屬標誌。該互委會委員陳先生自小在公屋長大，接觸不少委員會活動，故較有經驗去運作互委會，不時舉辦環保轉贈活動、老人探訪，疫情前更會舉辦屋邨旅行等康樂活動。互委會進入倒數，陳先生已計劃在農曆新年後，將物資轉贈街坊、青年中心等。他希望政府取消互委會後，可保留屋邨諮詢委員會，讓年邁的街坊有渠道申訴及反映。深水埗麗安邨於一九九三年落成，麗廉樓互委會主席陳沃森憶說，加入互委會二十多年，於本月初收到民政署信件，始得悉互委會計劃被取消，由於當局只派發本年首季的季度津貼，換言之，他們需於三月底前交還會址。他批評當局事前毫無諮詢，「處理上不被尊重」。陳沃森現時最擔心邨內一百多名獨居的老弱傷殘街坊。近年麗廉樓互委會聯同邨內互委會，舉辦很多探訪獨居長者、病弱傷殘街坊的關愛活動，又安排陪診及代購日用品，更獲善心人資助送飯，希望房署及社署盡早安排，不要讓街坊失去支援。有指「烏煙瘴氣」租會址牟利不過，從事地區工作十多年的沙田區議會主席麥潤培指出，隨着時代變遷，互委會制度已不合時宜，加上近年保安、清潔等服務已外判，互委會「反映意見」的功能已被削弱，「居民有問題，直接打去管理處，可能處理得更加快。」故他認同政府撤銷互委會的決定。麥潤培形容，近十年部份互委會已變得「烏煙瘴氣」，除了會址及撥款被用作選舉工程，亦有人以互委會身份佔用社區會堂設施，實際用以教班牟利。他又知悉，有互委會會址被主席或秘書公器私用，改裝成私人辦公室，「平日用來煲煙吹水、打麻將，有些甚至用作貨倉，私底下租出去，再收取『茶錢』。」至於互委會解散後的會址用途，麥潤培已去信政府，要求騰出有關會址，交回房屋署自行管理，建議可轉型為臨時儲物室，例如讓居民進行單位維修時，作臨時儲物之用。