垃圾堆積 衞生轉差 葵涌邨疫情「井噴」 多座170人中招

葵涌邨新冠疫情爆升，全邨多座合共一百七十名居民確診及初確，「重災區」逸葵樓及映葵樓分別佔一百二十六宗及四十一宗，鄰近的雅葵、曉葵、旭葵、春葵及芊葵樓亦出現零星染疫個案。逸葵樓及映葵樓的五日圍封強檢行動持續，有立法會議員接獲逾千宗居民的查詢或求助，指大樓內垃圾堆積，環境變差，又斥政府發佈消息混亂。房署急補鑊，派新外判清潔工入邨。本港昨天新增一百四十宗確診個案，創第五波疫情以來的新高，亦是本港自前年十二月以來再次單日有過百人確診，其中十五宗屬輸入個案，另一百二十五宗為本地感染。疑病毒公眾地方散播葵涌邨疫情升溫，病毒似由逸葵樓及映葵樓擴展至邨內另名五座。正在居家檢疫的逸葵樓及映葵樓，透過前晚強檢，發現分別再新增約三十人染疫，而雅葵樓有兩宗，曉葵、旭葵、春葵及芊葵樓各一宗，全邨增至逾一百七十宗確診及初步確診個案。食衞局局長陳肇始表示，隨着檢測工作推展，估計葵涌邨染疫個案有機會陸續浮現，而芊葵、雅葵、旭葵及曉葵樓現時評估風險較低，故不會延長圍封行動，但居民未來幾日要每日檢測，呼籲他們密切留意身體狀況及接受強檢，不要到人多的地方。清潔工檢疫 邨內缺人手衞生防護中心總監徐樂堅稱，逸葵樓及映葵樓的個案分佈在不同樓層、不同座向，專家排除大廈渠管等結構出問題，推斷感染源頭很大可能於三、四日前出現在大廈內，或是大廈工作人員於工作時傳染予住客，亦有機會由染疫住戶將病毒沾在升降機按鈕等公眾地方，相信有共同的曝露源頭。就居民排隊檢測或增加染疫風險，他指無可避免總有患者接觸到公共設施，提醒市民注意手部衞生，觸摸其他地方後不要觸碰眼和口。逸葵樓及映葵樓居民須分別禁足至周二及周三，不少受影響市民批評政府安排混亂。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，收到逾千名葵涌邨居民的查詢及求助，其中有正坐月的女士反映，女性個人衞生物品不足夠；有茹素者指當局未提供素食；亦有寵物主人指，其寵物缺少糧食。他批評，無論在訊息發放、溝通等方面，政府安排都十分混亂。此外，由於葵涌邨內四十名清潔工需強制檢疫，邨內缺乏人手收集垃圾。陳透露，當局現已安排另一清潔公司，協助清潔圍封大廈外的屋邨範圍，但強烈要求政府調派人員處理邨內垃圾。房屋署助理署長陸子慧稱，原有清潔外判商有清潔工中招，其他員工亦要檢疫，故影響服務，但已派新外判商進駐葵涌邨。