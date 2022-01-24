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日報新聞 > 港聞

五類高風險人士須作檢測

2022-01-24 列印
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第五波疫情，在高風險地方工作的員工，正面對高危狀況。食衞局局長陳肇始表示，經過今次疫情經驗，發現其實清潔工、保安員、安老院和殘疾人士院舍，以及護養院員工都屬於較高風險人士，政府會為上述工作人員提供免費自願檢測。雖然當局近日已經增加了不少流動採樣站，但因應近日各區檢測量增加，可能有機會面對較長的輪候時間，希望各界諒解。當局會留意整體情況，在有需要時會再增加流動採樣站。

她再次呼籲，所有市民一定要提高警覺、嚴陣以待，做好個人衞生，盡快接種疫苗。

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