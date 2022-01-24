林鄭記招除罩發言 袁國勇：應以身作則

第五波疫情嚴峻，特首林鄭月娥於上周六舉行記者會期間，除罩發言。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，無論是專家或社會領袖，要以身作則，讓所有市民明白Omicron病毒傳播能力高，須時刻提高警覺。林鄭周六交代疫情以及公佈新措施時，食衞局局長陳肇始及運房局長陳帆等均出席，只有林鄭甫一坐即除罩，並在約一小時記者會上全程無罩。對於特首的行為，袁國勇表示，如果林鄭已做核酸檢測並呈陰性，加上其他在場人士均戴口罩，相信染疫風險很少，但強調Omicron透過空氣傳播力強，「唔戴口罩咁就唔係咁好」。