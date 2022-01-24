葵涌邨現「噴水狂徒」 疑有心播毒

網傳葵涌邨出現「噴水狂徒」，一名男子於單位外用口噴水，然後快閃，疑有心散播病毒。有網民直斥其行為缺德。據了解，警方就相關片段作出跟進。片段所見，一名身穿黑衣、黑褲的男子拉下口罩，手持飲料，邊行邊向各單位門口噴液體，未幾離開。有人將影片上載至區內群組，留言指「各位葵涌邨街坊請留意此人」，估計事發地點為現正爆發疫情的葵涌邨。有網民狠批男子行為，指他「損人不利己」，又批評他「可能噴病毒水傳病毒」。據了解，警方已知悉有關影片，會主動作出調查。立法會議員陳恒鑌亦轉載有關帖文，斥男子行為惡劣，並提醒定時要消毒門前、門鐘等位置。