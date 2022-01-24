內地增19本土病例 京豐台全區須檢測

內地過去一日新增五十六宗新冠肺炎確診個案，十九宗本土個案，其中以首都北京佔最多，有九宗，另外十宗來自天津、廣東、河南和雲南。北京市豐台區出現聚集性疫情，當區列為防控重點地區，暫停群聚活動，並啟動全區核酸檢測，開設逾一千個採樣點，共派出逾萬醫護及服務人員，協助進行採樣。國際疫情仍然嚴峻，日本的新冠疫情持續，東京再多九千四百人確診，比上周上升了一倍多。該國重症患者數字飆升八倍，由本月一日的五十一人，至周日已有四百二十四人。紐西蘭近日出現婚禮感染群組，一個家庭在北島奧克蘭參加婚禮和其他活動，乘搭飛機返回南島尼爾森後感染Omicron病毒，連同機組人員共九人確診。紐西蘭即時收緊限制措施，包括須在公共場所戴口罩，並限制餐廳等室內場所及婚禮等活動的人數。