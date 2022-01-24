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日報新聞 > 港聞

房車打轉攔腰撼燈柱 年輕司機傷重亡

2022-01-24 列印
■車身被撞致嚴重損毀。
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奪命交通意外！一輛私家車沿荃錦公路往元朗方向行駛期間懷疑失控，車身猛撼路邊燈柱，導致駕駛室嚴重變形，年輕司機被困車內，無法動彈，經消防救出，陷入昏迷，送院搶救後惜返魂乏術。

死者為二十三歲陳姓男子。昨早七時許，陳男駕駛銀色私家車沿荃錦公路往元朗方向行駛，當駛至近大帽山郊野公園時，疑因天雨路滑，陳男失控連人帶車打轉衝向山邊，並撞向大樹及燈柱。

現場消息指，涉事私家車損毀嚴重，由於車身攔腰猛撼燈柱，車門位置呈「V」字形凹陷，車頂摺起，駕駛室因撞擊中嚴重變形，陳男慘被夾住，動彈不得。有人見狀協助報案。消防員趕抵現場，將陳男救出，惟他頭部嚴重受傷，已陷入昏迷。經送往仁濟醫院救治，證實死亡，意外起因仍在調查。■二十三歲司機送院搶救無效身亡。
■二十三歲司機送院搶救無效身亡。


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