市民尋中藥療法自保 變種病毒夾擊 連花清瘟膠囊再熱賣

■「連花清瘟膠囊」有金銀花、連翹等成份。

■「連花清瘟膠囊」在本地連鎖店亦有售，屈臣氏指銷量錄得明顯升幅。

■小董指「連花清瘟」對治療及預防輕症有效。

本港正受Omicron及Delta病毒夾擊，人心惶惶，市民設法自保，坊間再度興起「連花清瘟膠囊」。有中醫師指，服含金銀花、連翹等解毒中藥的「連花清瘟膠囊」，可以紓緩染疫後的不適，其診所近日出售的解瘟疫病藥倍增，由第五波疫情前每天三十多單，飆升至近日逾百單。有父母亦把「連花清瘟膠囊」收藏在郵包中，寄給在英美留學或工作的子女，作傍身之用。有高管人士指，聽朋友說服「連花清瘟膠囊」有助解毒，她去年聖誕節往英國探親友前，購入多包傍身，並準備送給親友，「寧可信其有」。另一名法律界人士一年前託親友帶一箱「連花清瘟膠囊」給在加拿大工作的兒子，因當時中國工程院院士鍾南山研究稱，「連花清瘟」能抑制新型冠狀病毒在細胞中複製，並改善患者症狀，但加拿大禁止成藥入境，故她唯有叫丈夫去探望兒子時，親自帶去。不料，兒子兩周前「中招」，極度頭痛，並受關節痛、鼻塞等煎熬，「唞不到氣」，其後兒子服「連花清瘟膠囊」，鼻塞有改善，休息三日，期間定時服用，至今康復。父母寄予海外子女傍身「連花清瘟膠囊」在本地連鎖店亦有售。記者昨天以顧客身份去購買，職員指它的主要功用是清熱解毒，近日多了人買，或與膠囊含板藍根成份有關，銷量有所上升。職員說，膠囊能否預防新冠病毒，她則不知道。屈臣氏回應本報查詢時，疫情以來，顧客關注健康，屈臣氏所售賣的健康產品包括「連花清瘟膠囊」，均錄得明顯升幅。中醫博士李曉汶（小董）接受本報訪問時指，「連花清瘟」含金銀花、連翹、板藍根等，作用是清瘟解毒，對治療及預防發燒、鼻塞頭痛、喉嚨痛等輕症有效用。她指，早在內地發生第一波疫情時，不少內地人搶購這隻「連花清瘟」產品，本港亦有不少人當作傍身藥，形容以金銀花、連翹等中草藥解毒，乃中國歷來民間智慧。至於對Delta等嚴重瘟疫病，小董指，古時醫治麻疹等的「菩提救苦丸」更有效，因這藥為古方，並非每位中醫師都有，近日多了人想要，往時每日賣三十多單，近日升至逾百單，以備不時之需。不過，小董指，或有市民擔心中藥對身體的影響，但認為始終好過染疫，中招後服用亦起紓緩不適作用，但她提醒市民，若要配藥，記得找註冊中醫師。梁子超：打疫苗才是最佳方法呼吸系統專科醫生梁子超說，無論中藥及西藥，必須有嚴謹的隨機分組研究，因有病人不用服藥都自行康復，強調預防勝於治療，故呼籲市民，尤其長者，盡早接種新冠疫苗，才是最佳的抗疫方法。