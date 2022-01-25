葵涌邨四分三變疫廈 逾200居民中招

葵涌邨新冠疫情未受控，全邨十六座大樓中有十二座有人染疫，累計至少二百一十名邨民中招。就是否要封邨，當局指，須視乎未來數天確診數字會否回落，又指確診人數未如預計般飆升。本港昨天新增一百零九宗確診，九十八宗屬本地感染，包括六十九宗為葵涌邨相關。葵涌邨十二幢大廈有人染疫，佔全邨四分三座數，逸葵樓相關病例多二十七宗；映葵樓增三十三宗；雅葵樓多兩宗；芊葵、碧葵、旭葵、春葵、夏葵、百葵及綠葵樓各增加一宗。就葵涌邨是否要封邨，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron傳播速度快、潛伏期短，若邨內有傳播，會幾何級上升，雖然病例仍在上升，但暫未如當局預計的幅度，希望在邨內推行大清洗等工作後，感染數字可以回落。她指，明白當局的措施會為居民帶來不便，希望他們盡量忍耐，僱主亦要諒解。確診無通知 如常排隊檢測逸葵樓及映葵樓的居民分別於明天及後天完成五天家居檢疫。逸葵樓居民郭小姐批評，當局檢測安排混亂，有確診長者收不到檢測結果短訊，到樓下與其他居民一起排隊檢測，直至工作人員核對資料時，該名長者才獲告知確診，其後只是安排她坐在旁邊。她說，很多樓層升降機大堂的垃圾都堆積如山，發出臭味，當局派飯時沒有按門鐘或敲門，只把餐盒放在門口，當居民發現時，餐盒或暴露在走廊一段時間。亦有映葵樓居民說，當有居民落樓檢測，同時又有工作人員乘升降機上樓派飯，場面混亂。運輸及房屋局表示，已派員跟進葵涌邨清潔工作，亦盡量應付受圍封居民的需要，包括協助居民家人運送藥物等必要物資。新界西南立法會議員陳恒鑌坦言，不排除政府會考慮封邨，亦不樂觀逸葵樓明天可解封，如當局繼續封樓，應及早通知居民做好心理準備。他向當局反映居民想食蔬菜，亦建議政府派檢疫津貼等。