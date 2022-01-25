葵涌邨四分三變疫廈 逾200居民中招

本港昨天新增一百零九宗確診，九十八宗屬本地感染，包括六十九宗為葵涌邨相關。葵涌邨十二幢大廈有人染疫，佔全邨四分三座數，逸葵樓相關病例多二十七宗；映葵樓增三十三宗；雅葵樓多兩宗；芊葵、碧葵、旭葵、春葵、夏葵、百葵及綠葵樓各增加一宗。
就葵涌邨是否要封邨，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron傳播速度快、潛伏期短，若邨內有傳播，會幾何級上升，雖然病例仍在上升，但暫未如當局預計的幅度，希望在邨內推行大清洗等工作後，感染數字可以回落。她指，明白當局的措施會為居民帶來不便，希望他們盡量忍耐，僱主亦要諒解。
確診無通知 如常排隊檢測
逸葵樓及映葵樓的居民分別於明天及後天完成五天家居檢疫。逸葵樓居民郭小姐批評，當局檢測安排混亂，有確診長者收不到檢測結果短訊，到樓下與其他居民一起排隊檢測，直至工作人員核對資料時，該名長者才獲告知確診，其後只是安排她坐在旁邊。她說，很多樓層升降機大堂的垃圾都堆積如山，發出臭味，當局派飯時沒有按門鐘或敲門，只把餐盒放在門口，當居民發現時，餐盒或暴露在走廊一段時間。亦有映葵樓居民說，當有居民落樓檢測，同時又有工作人員乘升降機上樓派飯，場面混亂。
運輸及房屋局表示，已派員跟進葵涌邨清潔工作，亦盡量應付受圍封居民的需要，包括協助居民家人運送藥物等必要物資。新界西南立法會議員陳恒鑌坦言，不排除政府會考慮封邨，亦不樂觀逸葵樓明天可解封，如當局繼續封樓，應及早通知居民做好心理準備。他向當局反映居民想食蔬菜，亦建議政府派檢疫津貼等。