黃大仙豪苑第一座疑出現垂直傳播Delta病毒，或由帶病毒倉鼠引起，大廈E單位居民須撤離。同時，黃大仙出現新冠病毒隱性傳播鏈，當區污水樣本顯示疑似受Delta及Omicron兩款變種病毒夾擊，當局呼籲黃大仙區居民盡早接受檢測。住在黃大仙豪苑第一座5E單位的二十六歲男子初步確診，他聲稱上月初曾在旺角通菜街I Love Rabbit分店購買倉鼠，本月十五日發病，上周二及周六曾向私家醫生求診，但前日才因豪苑納入強制檢測名單而接受檢測，結果初步陽性，病毒量低。患者從事街頭傳銷，其一名同事亦初步確診，對方住黃大仙下村龍樂樓。政府專家顧問袁國勇到場視察後指，豪苑有機會由倉鼠的病毒，經喉管出現垂直傳播，情況與葵涌邨不同，要再調查5E住戶何時購買倉鼠、住戶會否在之後到訪商店時感染等。被問到患者稱於上月初買倉鼠，漁護署是否要「人道處理」更多倉鼠，他稱若5E住戶的倉鼠受感染，相信目前已康復，住戶已被感染並傳播開去，毋須擴大人道毀滅倉鼠的批次。豪苑亦有一名住7E單位的七十五歲老翁，及8E單位的七十七歲婆婆確診，8E單位的座廁曾進行改動，7E單位的去水渠被膠紙封住，住戶較少倒水入渠。袁國勇相信，大廈出現由下向上的垂直傳播，可能是水渠出現煙囪效應，或者是住戶開啟抽氣扇，令空氣從天井向上升，發生傳播。他強調膠紙無法完全封實渠口，呼籲住戶不要用膠紙封住渠口，並要倒水入水渠。E室居民會送往檢疫中心，其他居民要配合強檢。而衞生署人員傍晚到場接走確診者的八名密切接觸者，漁護署亦帶走懷疑帶有病毒的倉鼠以及相信購自寵物店的飼料。