最近，丹麥的新冠已經飆升到每日新增三萬人了。很多人都測出陽性positive後，如果沒有很嚴重的症狀就會居家隔離，在家辦公，直到測出陰性後再去公司上班。丹麥人還是會開玩笑說，現在測出negative了，但只是新冠的negative（陰性），生活態度還是positive（積極）的。防止感染新冠可以從兩點做起：勤洗手，跟人保持溝通的物理距離。保持幽默感是一種積極的生活態度。廣義的積極也包括把精力和時間放在積極的事情上。比如說，在工作上盡力做好份內事，再做一點份外的幫忙同事等小事；下班了做點美食犒勞自己和家人；或是抽時間學點自己感興趣的技巧，可以是畫畫，也可以是外語。這些事會讓人感覺到自己的價值和進步。NEW NORDIC一直在產品質量和服務上保持著積極的態度。幾年前，作為一個地道的北歐品牌（外地人），遠路迢迢來到香港市場，人生地不熟，拼的都是產品品質和踏實的態度。任何一個客戶來郵件或Facebook消息聯繫NEW NORDIC，都會得到認真的回覆。把NEW NORDIC從北歐高品質和優惠價格結合，做到高性價比，也是對客戶的一種尊重。這兩週，NEW NORDIC在全線產品上都做了八折優惠。試過產品覺得好的客戶，也可以藉此機會送給親友，讓愛的人都可以頭髮濃密，眼睛明亮，皮膚有光澤。NEW NORDIC在香港共有五款產品：生髮片，護肝片，藍莓片，助眠片和膠原蛋白片。這些都是品牌在歐美已經暢銷多年的hero產品。香港屈臣氏門店網店都有銷售這五個產品。萬寧門店網店有售生髮片，華潤堂門店有售護肝片。八折優惠截止到本月27日，單盒即可享受。頭一次想試用產品的朋友千萬不要錯過機會。更多產品信息請掃二維碼瀏覽NEW NORDIC官網。官網有同樣的優惠，全港免運費。歡迎隨時聯繫info@newnordic.hk或是聯繫NEW NORDIC Facebook和IG。