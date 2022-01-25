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日報新聞 > 港聞

增五宗不明個案 擴至黃大仙

2022-01-25 列印
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本港昨天新增五宗源頭不明新冠肺炎確診個案，包括一名四十九歲女子，住深水埗北河街慶豐大廈，在黃大仙鳳凰新邨一間髮型屋負責洗頭工作，疑感染Delta病毒，相關髮型屋的顧客要檢測。

另一名十三歲男生，居於東涌藍天海岸第六座，就讀英皇佐治五世學校何文田分校，上周五仍有上學，曾到屋苑平台玩，而早前亦有患者曾到平台玩，會調查是否認識；而一名法國東方匯理銀行電腦員工，家住荃灣花園榮華閣，曾到悅來酒店的丸龜製麵、酒店的商場及如心廣場等。

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