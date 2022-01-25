徐英偉被延長休假 消息否認收辭職要求

參與「洪門派對」的十四名現任官員分別於昨日及今日陸續復職，但被特首林鄭月娥公開指是「尤其失望」的民政事務局局長徐英偉，則被特首辦要求繼續休假。據了解，政府調查確認徐英偉曾在派對交流期間沒有佩戴口罩，涉違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，最高可罰款一萬元。據悉，特首辦要求徐英偉延長休假至二月三日（年初三），對於有傳特首要求徐英偉辭職，接近徐英偉的消息指出，徐英偉沒有收到辭職要求。至於今日應可復職的區嘉宏，曾被指沒有拍「安心出行」，但消息透露，區嘉宏只於餐廳外的露天範圍祝賀，只逗留約十五分鐘，而該露天地方不屬餐廳之內，因此或不需為未使用「安心出行」負上責任。