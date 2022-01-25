團結基金促簡化建公營屋程序

團結香港基金發表新一份土地房屋政策研究報告，促請政府透過精簡程序等方式，將原本在二○二六年起的五年間，其中十二萬個住宅單位，提前到二○二五年或之前落成。如能夠落實，有機會令公屋一般申請人的平均輪候時間，由目前的五點九年回落至三點七年。報告指出，在二○二六至二○三○年間，本港將有約二十三萬個公私營房屋單位落成，呼籲政府透過拆牆鬆綁、精簡程序、加快造地建屋，令其中一半或十二萬伙提前在二○二五年或之前落成。現時環境評估、收地、諮詢等程序，「熟地」落成需至少十四年，仍未計及建屋時間，團結基金建議政府減省城規程序時的公眾諮詢，把不同條例的公眾諮詢簡化、整合，提前收回、清理土地工作。報告提出二十三項建議，包括參考過往「私人機構參建居屋計劃」做法，由承建商一併負責公營房屋的設計和建造，善用市場力量提高發展效率。