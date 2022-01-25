派百元消費券 中電撐弱勢

中華電力透過社區節能基金撥款八千萬元，於今年一月再度推出為期六個月的中電消費券計劃，以支援弱勢社群。近八十萬個合資格家庭，於本月起會陸續收到總值一百元的消費券，可於超過二千八百間參與計劃的零售商店和食肆使用，大部份參與計劃的食肆，也接受以中電消費券外賣食物。受惠家庭包括居住於中華電力供電範圍的低用電量住宅客戶，以及享有長者電費優惠的客戶，他們會於一月底前經郵遞收到消費券；而一萬個劏房戶家庭則可透過中華電力的社區夥伴獲取消費券。參與計劃的商戶涵蓋食肆、餅店、雜貨店、電器舖等。中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，消費券除了可以幫助有需要的家庭，更希望支援中小企營運周轉。