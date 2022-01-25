  • 2022年1月25日 星期二
  • 18º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情強檢大埔奪命火梁子超徐英偉

日報新聞 > 港聞

新巴城巴母企 悉售八達通股份

2022-01-25 列印
Previous Next

新巴城巴母公司匯達交通昨宣佈，已經與港鐵公司達成協議，向港鐵公司出售二百七十八萬股八達通控股有限公司股份，其餘約六十萬股八達通股份，亦將售予另一間公司。匯達交通指，疫情為公司業務帶來龐大壓力，政府收緊防疫措施前，每月已錄得約二千五百萬元的虧損，至今累計虧損已錄得逾三點七九億元，交易屬必要的一步。

匯達呼籲政府於疫情緩和後，盡快安全、有序通關，讓旅客得以重返香港；匯達交通將繼續接受八達通卡付款。港鐵指交易完成後，公司持有八達通的股權增至約百分之六十四，較交易前增加約六點六個百分點。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd