  • 2022年1月25日 星期二
  • 18º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情強檢大埔奪命火梁子超徐英偉

日報新聞 > 港聞

美股中段跌527點

2022-01-25 列印
Previous Next

烏克蘭局勢緊張，地緣政治風險上升，再加上美國聯儲局即將議息，不明朗因素增加，歐美股市昨晚下挫。杜指中段報三三七三七點，跌五百二十七點；納指則報一三四五九點，跌三百零九點。滙控美國預託證券價格見五十一點五七港元，跌一點七三港元；騰訊則見四百五十六點二五港元，跌十三點三五港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd