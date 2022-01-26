安排混亂 難阻病毒擴散 葵涌邨再封一幢 居民曾外出早餐

■穿防護衣工作人員整理食物。

■垃圾站堆滿用過的防護衣。

■居民繼續落樓輪候檢測。

葵涌邨疫情持續擴大，昨天多三十三人染疫，全邨累計二百七十六宗確診和初步確診個案，其中逸葵樓佔最多，有超過一百五十宗，該大廈原定於今早完成圍封強檢，但須延長兩天至本周五；而夏葵樓疫情惡化，新發現超過十宗個案，有大規模爆發跡象，昨天起圍封強檢五日。然而夏葵樓昨早一度解封，有居民已離開，亦有居民回家後才得悉消息，批評大廈爆疫，如無掩雞籠，當局安排混亂，恐病毒向外擴散。本港昨新增一百二十四宗確診個案，九十三宗屬本地感染，五十三宗與其他個案相關，部份是葵涌邨患者的家人及親友。葵涌邨再多三十三名居民染疫，十五宗來自逸葵樓、十宗夏葵樓、四宗映葵樓，旭葵、翠葵及雅葵樓各增一宗，另有一名逸葵樓保安確診。夏葵樓檢封五天夏葵樓前晚起圍封強檢，昨早完成後大廈早上一度解封，讓持陰性檢測證明的居民外出，但政府其後宣佈延長圍封後，早上約九時有身穿防護衣的職員封鎖夏葵樓出入口，不准居民外出。部份居民持陰性檢測證明外出買完餸或吃早餐後返回，才知道大廈須繼續圍封。有居民對疫情非常擔心，只能無奈接受圍封；另有人認為當局倒不如一次過圍封全邨，又說早上有部份居民獲放行，擔心走漏病毒。至於映葵樓將於明早完成圍封，政府指會視乎最新情況再向大家交代。逸葵延遲解封 有居民被炒政府圍封強檢逸葵、映葵樓多日，引發居民聚集檢測，令擔心增加交叉染疫風險，亦有居民因圍封而遭解僱。有傳媒引述映葵樓居民報道，一名檢測站職員前天不慎將多個樣本瓶跌落地上，部份瓶身破損，濺出樣本，如倒瀉籮蟹，不滿職員只拾起樣本瓶，「當無事發生」。對有居民因大廈被圍封未能上班而遭解僱，勞福局指，若僱員受隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告影響，僱主不應因此將他們解僱，否則或會構成不合理解僱，建議受影響僱員聯絡勞工處勞資關係科尋求協助，並向僱主提出申索。工聯會立法會議員陸頌雄促請政府為居民發病假證明，以便他們申請病假補貼。急召退休公僕 時薪390元圍封需要大量人手，網上流傳公務員事務局發出內部信件，指為應付年廿九至年初三的行動，邀請退休紀律部隊成員參與圍封及強檢行動專隊，負責包括高風險樓宇上門探訪、處理特別案例、人流管制等，時薪三百九十元，工作時間由每日下午五時至凌晨二、三時，如果應徵者的退休人員四日都工作，估計最多可獲一萬五千六百元。特首林鄭月娥指，完全明白葵涌邨受影響居民會不開心、很焦慮，但希望大家諒解，今波疫情來得很快及猛烈，所以要採取相對果斷、嚴厲措施去截斷傳播鏈，感謝居民配合和體諒。被問及會否圍封整條葵涌邨，她指整條葵涌邨有三萬多人，要考慮對居民的影響，加上政府的能力有限，暫不覺得需要圍封另外十多座樓宇五天。