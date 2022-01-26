Omicron變種病毒攻入葵涌邨，短短數天全邨累計二百七十六人染疫，但各人病徵輕微，令人以為不用害怕Omicron。本報統計政府公佈的資料，發現葵涌邨多名無打針居民染疫後「無病徵」。有呼吸系統專科醫生指，這些只是政府的初步統計，未打針而無病徵，未必等如患者稍後不會出現病徵，但政府不會補充這資料，故呼籲市民盡早打針，因為打針會令病情「無咁嚴重」。葵涌邨自本月十九日出現首名患者後，之後數天情況惡化，陸續有大批居民染疫。本報根據衞生防護中心公佈的資料，截至本月二十四日，葵涌邨共有一百八十五宗確診，記者分類後發現，其中有打針又有病徵的居民有六十九人，有打針而沒有病徵者有十五宗，至於沒有打針有病徵者有七十一宗，而沒打針又沒病徵者則有三十宗。呼吸系統專科醫生梁子超向本報稱，分析病人打針與發病的情況，要考慮到病人的年齡組別，數據亦可能受檢測的時間影響。他解釋，有打針病人或接受檢測的時間滯後，發病多日後才做檢測，令統計顯示大量個案有病徵。亦有打針病人檢測結果呈陽性，但政府統計及公佈這個案時未有病徵，但患者很可能其後數天才發病，而當局是不會再對外補充這病人的資料。至於未打針無病徵者，不代表稍後不會出現病徵。梁子超稱，近期內地天津Omicron疫情亦有三成病人無病徵，強調接種疫苗後「唔會完全無病徵」，而是令病徵「無咁嚴重」。他提及，今波疫情病徵較輕微，如同感冒，但呼籲市民不要掉以輕心，未打針者應去打針，新年期間應減少社交活動。呼籲公眾盡早接種衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，難一概而論病徵是否輕微，指很多患者都已打針，難以分辨是因為已打針導致病徵輕微，還是Omicron毒性較低。她指大部份葵涌邨病人是長者，年輕人亦無打針，呼籲公眾盡早接種。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，今波疫情至今有一名病人情況嚴重，已康復出院。