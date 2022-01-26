調查︰六成五受訪者 贊同「與病毒共存」

本港爆發新冠肺炎疫情逾兩年，一項調查顯示，有六成五受訪市民認為香港應採取「與病毒共存」策略，認為不應該的則有兩成一。推動這項調查的民主黨主席羅健熙認為，政府應增加抗疫的透明度，要求每日提供確診數目外，讓公眾了解疫情的嚴重程度。民主黨本月十四至二十二日隨機訪問逾六百名市民，結果發現兩成半及四成市民認為「十分應該」及「應該」採取「與病毒共存」的策略，而認為「不應該」及「十分不應該」則分別有一成一及一成人。另外，有六成七人認為「應該」或「十分應該」額外懲處參與港區人大代表洪為民生日派對而無掃「安心出行」的違規官員。民主黨醫療政策發言人袁海文指，結果反映相比兩個月前，市民更贊同以「與病毒共存」應對最新疫情。