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美股中段 跌638點

2022-01-26 列印
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美股昨晚開市下跌，市場關注聯儲局即將公佈的議息結果，以及地緣政治風險。美股中段跌六百三十八點，杜指中段報三三七一九點；納指則報一四○九五點，跌四百一十三點。滙控美國預託證券價格見五十三點零六港元，升零點七一港元；騰訊則見四百六十點九六港元，跌五點八四港元。

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