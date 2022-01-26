美股中段 跌638點
安排混亂 難阻病毒擴散 葵涌邨再封一幢 居民曾外出早餐
葵涌邨疫情持續擴大，昨天多三十三人染疫，全邨累計二百七十六宗確診和初步確診個案，其中逸葵樓佔最多，有超過一百五十宗，該大廈原定於今早完成圍封強檢，但須延長兩天至本周五；而夏葵樓疫情惡化，新發現超過十宗...
2022-01-26
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涉事線路開通無人駕駛一年 上海地鐵月台門夾斃乘客
上海地鐵上周六下午四時三十分左右發生一宗恐怖意外，十五號線祁安路站有一名年長女乘客下車時被安全門夾住拖行，乘客送院搶救不治。事故具體原因有關部門已介入，正在進一步調查中。事發閉路電視畫面在微博廣為流傳...
2022-01-26
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美8500兵進入高度戒備狀態 烏克蘭局勢升級俄烏法德會談
烏克蘭緊張局勢進一步升級。美國國防部長奧斯汀周一按總統拜登的命令，指示多達八千五百名美兵進入高度戒備狀態，以求接命後能瞬間往東歐。而俄羅斯再次否認計劃向烏克蘭採取軍事行動。據悉，拜登周一與歐洲盟國的領...
2022-01-26
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眺望優美市景 嘉多利豪園高曠大廳空間寬敞
位於何文田的嘉多利豪園，坐擁九龍著名中小學校網，更坐落34名校網。是次精選雅裝放盤，實用面積663方呎，間隔採2房1套，廳大房大，採多窗設計，望區內開揚市景，環境優美。由嘉華地產發展的單幢豪宅嘉多利豪...
2022-01-26
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聯儲局議息公佈前夕 早段插逾800點 杜指又奇蹟倒升
受烏克蘭局勢影響，杜指周一曾大跌逾千點，其後倒升創奇蹟收市。美股經過周一「大奇蹟日」後，昨晚開市卻再度下跌，杜指早段已跌逾800點，至33545點。標普指數早段跌2.4%，納指則跌2.8%。聯儲局在周...
2022-01-26
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風水輪流轉 三箭插沙拿
利物浦三叉戟一員穆罕默德沙拿，在拍檔扶持下於英超呼風喚雨，但他回到埃及國家隊就要單天保至尊，本屆喀麥隆非洲國家盃僅入一球。今晚十六強鬥科特迪瓦，此子苦苦支撐的同時，對手又有三大鋒將韋費特沙夏、尼高拉斯...
2022-01-26
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「蟲草大王」聞否認戀情拒置評 李佳芯未提收訂情鑽飾：今後不會有發展空間
李佳芯（Ali）昨日被《頭條日報》及最新一期《東周刊》獨家踢爆與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，多張甜蜜拍拖照及男方送贈的心字造型鑽石心口針訂情信物均告曝光，隨即成為全城熱話。Ali繼去年被攝...
2022-01-26
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社論｜由醫生揸莊 促長者打針抗疫 - 李一飄
第五波疫情處於上升期，即使傳染病學專家苦口婆心，經常公開呼籲未接種新冠疫苗的市民，盡快去打針，但接種計劃仍出現一個缺口，就是長者的接種率偏低，這個情況對整體建立抗疫屏障，十分不利，加上長者一旦染疫新冠...
2022-01-26
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頭號目標｜箭意博W划算 - 仲達
一直有跟進本欄的讀者，應該知道筆者在此的提供大多是以博W為目標，所以即使有一些邊線馬值得博冷位，但如認為W相不高，會情願改博三甲未必穩陣，但若跑對形勢卻可以贏的馬。始終一注單W如有六七倍以上，可能較博...
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