港代表團長：疫下參賽會加倍小心 三港將出征冬奧 冀市民大力打氣

北京冬奧下周開幕，香港今屆獲得歷屆最多的三張入場券，有三名港將代表出征，包括出戰男子短道速滑的朱定文，及分別出戰男、女子高山滑雪的翁厚全及金和曉。但北京疫情反覆，昨天再增十五人染疫，北京冬奧香港代表團團長郭志樑指，港隊疫下參賽，會加倍小心，但北京冬奧在閉環管理下舉行，認為會順利舉行，冀全港市民大力支持三位港將作賽。郭志樑接受本報訪問時指出，開幕在即，心情難免緊張，加上正值疫情，方方面面都會更加小心，又指北京將成為首個既舉辦過夏季奧運會，亦舉辦過冬季奧運會的城市，相信在疫情控制上定會嚴陣以待，務求冬奧可以順利舉行。他認為，代表團及選手只要遵守北京冬奧組委的規定，應不會有大問題。郭表示，為了避免疫情爆發，北京冬奧採取閉環管理，北京冬奧組委早與他們接觸，亦有發放詳盡的防疫指引，其中要求涉奧人員需在抵達北京十四天前完成新冠疫苗接種，才可以免除集中隔離進入閉環管理；亦要在啟程北京前、抵達北京機場接受檢測；閉環內的人士，亦每日進行檢測等。三港將周末赴京他稱，本次香港的代表團的組成，除了作為團長的他和三名運動員外，亦包括教練、醫療人員及奧委會工作人員，三名港將在本周末前往北京，其中朱定文將在香港出發，準備入住北京冬奧選手村，身在外地備戰的翁厚全及金和曉亦會在當地出發，準備前往高山滑雪比賽場地的延慶，而他則會在初三啟程，準備初四的開幕禮。郭志樑表示，希望全港市民全力關注及支持三位港將，又指雖然港隊在東京奧運取得歷史佳績，但希望公眾不要給予過大的期望和壓力，因為比賽項目始終非南方運動，認為三人可以香港或個人紀錄作目標，做出個人最佳表現。