港人赴深圳集中隔離延至兩周

深圳自今日起，要求從香港入境人士，延長集中隔離檢疫至十四天。深圳當局昨宣佈，今起改為集中隔離檢疫兩周，即其中一周不能再居家隔離，之後需要居家健康檢測七天。現時從香港入境深圳的普通旅客，入境後要七天隔離檢疫，加七天居家隔離，之後亦要居家健康檢測七天。今起改為集中隔離檢疫十四天；入境時仍然要持二十四小時陰性核酸檢測證明。同時，上海昨晚啟動在滬十八歲以上港澳同胞打加強劑登記預約，以及三至十一歲港澳同胞新冠疫苗接種登記預約。北京冷凍倉群組續擴大內地新增四十五宗確診個案，十八宗屬本土病例。北京冷凍倉庫群組持續擴大，新增五個患者中，有四人在西南郊冷庫工作。多個冬奧場館所在的朝陽區，即日起在奧運村街道進行全區檢測。