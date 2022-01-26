法國人滿16歲搭公車要疫苗證

多國疫情持續，各國繼續推防疫措施，其中法國正式推行疫苗通行證措施，規定十六歲以上民眾乘搭公共交通工具，或進入博物館、餐廳等公共場所均要出示疫苗通行證。不過，英國再公佈放寬入境限制，下月十一日起已打兩針的旅客，抵達英格蘭將毋須再接受檢測。首相約翰遜指，措施顯示英國向旅客及商業活動開放。同時，世衞總幹事譚德塞警告，如假設Omicron是新冠病毒最後一個變種，以及疫情已到最後階段，將非常危險。他指，縱觀全球，仍有理想條件適合於更多變種病毒出現，但如果每個國家和地區都能達到為七成人口接種新冠疫苗、改善檢測等，世衞有望在今年內不再將新冠疫情列為全球衞生緊急事故。