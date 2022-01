「心」繫馬拉松 檢查心臟防猝死

林醫生介紹新型電腦掃描設備

林醫生表示,透過電腦掃描,醫生可觀察心臟表面的血管狀況

馬拉松考驗耐力,很多人視之為自我挑戰的目標。然而,跑手猝死的報導屢見不鮮。心臟科專科醫生林逸賢醫生提醒,隱性心臟病會提高運動猝死的風險¹。他建議:「參賽者可於賽前做心臟檢查,接受診斷及治療,避免發病。」定期檢查 診斷隱疾林醫生形容,心臟有如汽車般,均須找出隱疾,且定期檢修。因此,市民應定期驗血,接受電腦掃描及超聲波檢查,評估身體狀況。他坦言:「今年做檢查的市民較往年多,我們發現不少人都患有隱性心臟病。」突破性控醇藥物–PCSK9抑制劑林醫生續言,隱性心臟病的成因可能與遺傳問題有關,包括膽固醇過高、心律不整或心肌肥厚¹‚²。以高膽固醇為例,膽固醇積聚在心臟動脈內壁,會令血管收窄、硬化,甚至出現堵塞,誘發心臟病²。壞膽固醇是心血管疾病的指標之一³,歐洲臨床指引建議,壞膽固醇應降至目標水平,甚至愈低愈好³。林醫生說:「降低壞膽固醇水平,有機會減慢血管收窄及硬化過程,從而減低患上心血管疾病的風險³。」他汀類藥物為傳統控醇藥物,可減少肝臟製造膽固醇³。而突破性控醇藥物–PCSK9抑制劑,則可令肝臟回收更多壞膽固醇³。故此醫生若同時處方以上兩種藥物,就可更有效地降低壞膽固醇水平。例如服用高劑量他汀類藥物後,仍未能將壞膽固醇降至目標水平的人士,同時使用PCSK9抑制劑,就可降低壞膽固醇水平約75%³。心臟影像診斷檢查 有助找出隱形問題除了膽固醇過高,有些隱性心臟病個案也有機會是本身心血管出現問題,導致心律不整或心肌肥厚等心臟疾病¹,²。經過初步評估後,醫生可能會為相關人士作詳細檢查,進一步掌握心臟的情況。例如心血管阻塞以電腦掃描為主,心肌肥厚則可透過超聲波作檢查⁴,⁵。林醫生表示:「這兩種診斷方法各有好處。電腦掃描針對心臟表面血管狀況,有如檢查汽車的車胎;而超聲波則集中檢查心臟結構,就像查看汽車的內部。」接種疫苗導致心臟病?林醫生:全屬誤解本港出現多宗接種新冠疫苗後猝死的案例,傳出接種疫苗導致心臟病的疑雲。林醫生指,這些人或早已患有隱性心血管疾病,與接種疫苗沒直接關係。林醫生說:「隱性心臟病才是猝死主因。」市民應及早檢查,正視隱疾,方能以健康的身「心」,迎接挑戰。資訊由林逸賢醫生提供