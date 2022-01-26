本年文憑試考生創新低

二〇二二年中學文憑考試於四月底開始各科筆試。考評局昨公佈，本港報考人數有五萬人，創歷屆新低，較去年跌三點五個百分比。有升學專家指人數下降，「入八大」競爭相對減少。考評局指今屆總報考人數為五萬零六十人，較去年下跌三點五個百分比，當中包括四萬三千零三十二名學校考生，以及七千零三十二名自修生。除四大核心科目外，報讀兩個選修科的人數佔最多，近整體七成，其次是三個選修科，佔考生約兩成。升學專家章文彬回應本報查詢時指，考生人數跌幅不算大，料有關跌幅與出生率下降及移民有關，「十八年前出生率低，〇三年沙士嘛」。考生人數下降是否意味考生更易入讀「八大」，他指大學收生有一定標準，但人數下降令競爭相對減少，估計近三成人可入讀「八大」資助學位。