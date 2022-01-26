本年文憑試考生創新低

考評局指今屆總報考人數為五萬零六十人，較去年下跌三點五個百分比，當中包括四萬三千零三十二名學校考生，以及七千零三十二名自修生。除四大核心科目外，報讀兩個選修科的人數佔最多，近整體七成，其次是三個選修科，佔考生約兩成。
升學專家章文彬回應本報查詢時指，考生人數跌幅不算大，料有關跌幅與出生率下降及移民有關，「十八年前出生率低，〇三年沙士嘛」。考生人數下降是否意味考生更易入讀「八大」，他指大學收生有一定標準，但人數下降令競爭相對減少，估計近三成人可入讀「八大」資助學位。
葵涌邨疫情持續擴大，昨天多三十三人染疫，全邨累計二百七十六宗確診和初步確診個案，其中逸葵樓佔最多，有超過一百五十宗，該大廈原定於今早完成圍封強檢，但須延長兩天至本周五；而夏葵樓疫情惡化，新發現超過十宗...
2022-01-26
上海地鐵上周六下午四時三十分左右發生一宗恐怖意外，十五號線祁安路站有一名年長女乘客下車時被安全門夾住拖行，乘客送院搶救不治。事故具體原因有關部門已介入，正在進一步調查中。事發閉路電視畫面在微博廣為流傳...
2022-01-26
烏克蘭緊張局勢進一步升級。美國國防部長奧斯汀周一按總統拜登的命令，指示多達八千五百名美兵進入高度戒備狀態，以求接命後能瞬間往東歐。而俄羅斯再次否認計劃向烏克蘭採取軍事行動。據悉，拜登周一與歐洲盟國的領...
2022-01-26
位於何文田的嘉多利豪園，坐擁九龍著名中小學校網，更坐落34名校網。是次精選雅裝放盤，實用面積663方呎，間隔採2房1套，廳大房大，採多窗設計，望區內開揚市景，環境優美。由嘉華地產發展的單幢豪宅嘉多利豪...
2022-01-26
受烏克蘭局勢影響，杜指周一曾大跌逾千點，其後倒升創奇蹟收市。美股經過周一「大奇蹟日」後，昨晚開市卻再度下跌，杜指早段已跌逾800點，至33545點。標普指數早段跌2.4%，納指則跌2.8%。聯儲局在周...
2022-01-26
利物浦三叉戟一員穆罕默德沙拿，在拍檔扶持下於英超呼風喚雨，但他回到埃及國家隊就要單天保至尊，本屆喀麥隆非洲國家盃僅入一球。今晚十六強鬥科特迪瓦，此子苦苦支撐的同時，對手又有三大鋒將韋費特沙夏、尼高拉斯...
2022-01-26
李佳芯（Ali）昨日被《頭條日報》及最新一期《東周刊》獨家踢爆與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，多張甜蜜拍拖照及男方送贈的心字造型鑽石心口針訂情信物均告曝光，隨即成為全城熱話。Ali繼去年被攝...
2022-01-26
第五波疫情處於上升期，即使傳染病學專家苦口婆心，經常公開呼籲未接種新冠疫苗的市民，盡快去打針，但接種計劃仍出現一個缺口，就是長者的接種率偏低，這個情況對整體建立抗疫屏障，十分不利，加上長者一旦染疫新冠...
2022-01-26
一直有跟進本欄的讀者，應該知道筆者在此的提供大多是以博W為目標，所以即使有一些邊線馬值得博冷位，但如認為W相不高，會情願改博三甲未必穩陣，但若跑對形勢卻可以贏的馬。始終一注單W如有六七倍以上，可能較博...
2022-01-26