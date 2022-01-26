前元朗區議員 刑事恐嚇罪成

因天水圍天耀邨經常有人聚賭，該區前元朗區議員何惠彬（見圖）前年在facebook發佈帖文，打算在兩日後掃蕩，附上一張利刀相片，被控企圖刑事恐嚇罪。裁判官施祖堯昨裁定其罪名成立，批評被告何惠彬供詞不合理，違反邏輯，押後案件至下月八日判刑，期間被告續准保釋。施官裁決時引述何惠彬解釋指，出於聚賭問題無法解決，身為議員左右為難下壓力龐大，故帖文意指以刀自殘；施官反駁帖文主題明顯通知街坊兩日後會掃蕩賭檔，與自殘無關。何惠彬解釋又指帖文未經深思熟慮，施官質疑帖文已道出了掃蕩聚賭來龍去脈，認為何辯解充滿矛盾，拒絕接納。辯方求情指何惠彬案發時本着好意阻止非法聚賭，惟使用了錯誤手段，希望法庭輕判。