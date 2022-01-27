幼童遭掟埋牆 報告揭駭人七手法 童樂居管理層對虐兒知情不報

■「童樂居」爆出駭人聽聞的虐兒事件，至今有二十名職員被捕。

■保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢請辭。

香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工虐打兒童，事件令人髮指，原來「童樂居」管理敗壞，對虐兒暴行視而不見。針對事件成立的獨立檢討委員會公佈首階段調查工作，揭發更多虐兒細節，發現有幼兒被提着衣領掟落墊上，或「掟埋牆」等。報告狠批「童樂居」有員工粗暴對待幼兒，習以為常，而管理層早已察覺，竟知情不報，「童樂居」總幹事及童樂居院長就事件請辭。有立法會議員對報告感震驚，疑向大會要求行使《權力及特權條例》，獨立調查這宗駭人虐兒醜聞。「童樂居」約有七十名員工，其中二十名涉嫌虐打受託管兒童而被警方拘捕，另有七人主動辭職。獨立檢討委員會主席黃嘉純指，首階段調查報告發現多個重大問題，批評「童樂居」幼兒工作員操守有問題，習以為常地粗魯對待幼兒，手法不當，萬一過火，很可能構成刑事罪行。委員會審視閉路電視錄影揭發，有受害兒童曾被員工提起衣領掟落墊上、掟向有墊子牆上、扯頭髮、掌摑、搖手臂、踢腿及手按頭推倒牀上等。他形容，受害兒童會感到不適、不安及痛楚，就算身體沒明顯傷害，情緒亦受持久影響。總幹事及院長辭職調查認為，上述施虐行為持續出現，部份構成虐待，管理層早已察覺，但沒意識問題的嚴重性，又知情不報。為此，委員會建議相關管理層辭職，保護兒童會亦已接納總幹事蔡蘇淑賢、童樂居院長崔惠英的請辭。保護兒童會執行委員會主席夏穆就事件鞠躬道歉，形容相當震驚，強調會做一切可行措施，挽回公眾的信心。議員倡引《特權例》調查調查又批評「童樂居」近年人手流失量高，逾七成員工工作經驗不滿三年，質素每況愈下；機構亦缺乏培訓，對上一次培訓是在七年前。為此，委員會提出連串建議，包括逐步更換全數幼兒工作員、改革內部監控督導等。此外，委員會將開展第二階段調查，檢視保護兒童會其餘二十多個服務中心運作，預計需時數月。民建聯立法會議員葛珮帆認為，事件證明保護兒童會管理無效，建議設立獨立調查委員會，調查保護兒童會及社署有否失職，又透露不排除在立法會提出使用《權力及特權條例》，由議會獨立調查事件。大律師陸偉雄表示，現行法規下，如果「童樂居」管理層只屬知情不報，不觸犯法律。勞工及福利局局長羅致光則指，社署會已仔細檢視報告，強調政府正計劃在二三年上半年，向立法會提交強制舉報虐待兒童個案的法案，對目擊虐待的旁觀者及照顧機構施加刑責。