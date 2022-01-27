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7大本地花農種植場直接買年花(附挑選及保存貼士)

2022-01-27 列印
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第五波疫情肆虐，在防疫措施收緊下，今年花市取消。不少人即衝去花墟買年花，其實香港有很多農場自家種花，不如一起支持本地農夫，直接向他們購入!詳情：https://bit.ly/3nU9nTA

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