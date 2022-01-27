7大本地花農種植場直接買年花(附挑選及保存貼士)

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幼童遭掟埋牆 報告揭駭人七手法 童樂居管理層對虐兒知情不報
香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工虐打兒童，事件令人髮指，原來「童樂居」管理敗壞，對虐兒暴行視而不見。針對事件成立的獨立檢討委員會公佈首階段調查工作，揭發更多虐兒細節，發現有幼兒被提着衣領掟落墊上，或...
2022-01-27
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取得至少96項參賽資格創新高 冬奧下周開幕 中國隊最後衝刺
北京冬奧會下月四日拉開帷幕，北京冬奧會中國體育代表團的一百多名運動員和教練員代表，在天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。據內媒報道，中國體育代表團至少取得九十六個小項的參賽資格，創下歷史新高。北京冬...
2022-01-27
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警告俄侵烏後果將極嚴重 拜登變強硬考慮制裁普京
美國和西方盟國加強防禦俄羅斯或出兵入侵烏克蘭。被指態度軟弱的美國總統拜登，轉而擺出更強硬姿態，周二聲稱如果俄羅斯真的採取軍事行動，他將考慮直接對俄國總統普京本人實施制裁。拜登周二會見記者時再發出警告，...
2022-01-27
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用家趕新春前入市 屋苑頻錄成交
據《星島地產網》報道，農曆新年前將至，有買家擔心過年後出現小陽春，提早入市。中原地產市務經理劉子峻透露，位於港島東鰂魚涌南豐新邨1座中層A室，面積570方呎，為三房間隔，單位向東，望逸樺園平台花園景，...
2022-01-27
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科技股翻生 杜指先升後挫 儲局暫按兵不動 料三月加息
美國聯邦儲備局經過兩天會議後，今晨宣佈維持利率不變，但預期適宜於短期內開始加息。由於儲局二月份沒有會議，市場相信儲局三月將開始加息，今年內會將加息3至4次。聯儲局公開市場委員會議決，維持聯邦基金利率目...
2022-01-27
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國足首秀撼東洋魔刀 戴偉浚交學費
首次入選中國國家隊的香港年輕中場戴偉浚，今晚世界盃亞洲區第三圈外圍賽十二強戰B組作客日本，預計會首秀出場。此子雖然躊躇滿志，但第一擊就面對有十六名外流兵的東瀛軍團，包括最近在利物浦回勇的鋒將南野拓實，...
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親爆冇拍《大叔的愛》原因 陶大宇多Job接唔晒 半年賺7位數
貴為元祖級師奶殺手，58歲的陶大宇因為在內地登台唱《倒轉地球》被指人歌分離，加埋水撥式台風惹來網民嘲笑。不過大宇完全唔介意，反令網民激讚夠大方。大宇接受本報專訪談及人氣再度急升，他感到好開心又稱工作多...
2022-01-27
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社論｜徹查集體虐兒醜聞 還社會一個公道 - 李一飄
香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐打受託管的幼兒，獨立委員會發表首階段調查報告，揭發「童樂居」上下對虐兒負有不可推卸的責任，管理層早就察覺員工粗暴對待幼兒，竟沒意識到問題的嚴重性，知情不報；而前線員...
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告東尼直落贏三W 蔡明紹梅開二度 潘頓兩W三Q封王
昨晚是牛年最後一次夜賽，潘頓憑呂廄「勝不驕」和東廄「線路盈喜」兩匹熱門馬起孖，另加三場亞軍，於第八場後提前成為騎師王；而告東尼則另贏「好運寶寶」和「電路七號」兩匹冷門分子，包辦了第五場至第七場的頭馬。...
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