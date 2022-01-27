葵涌邨新冠疫情停不了，全邨再多五十八人染疫，累計三百三十四人染疫。衞生防護中心指出，重災區逸葵樓的新增個案呈下降趨勢，但或由葵涌邨引致的小型疫情爆發，在葵涌和荃灣出現，染疫者包括超市員工、屋苑保安等，顯示葵涌邨疫情向附近地區發展。同時，本港昨天新增七宗源頭不明個案。本港昨天新增一百零七宗確診個案，一百宗屬本地感染，當中七宗源頭不明。葵涌邨逸葵樓多四十五人染疫，涉六個單位；映葵樓則多八人染病；雅葵及曉葵樓，各多兩人染病；旭葵樓亦多一名患者。政府傍晚公佈，映葵樓至今已錄得至少七十宗確診或初步陽性個案，情況令人憂慮，要延長圍封檢疫多兩日，至周六早上約七時。九十三宗相連個案中，部份出現小型爆發情況，包括荃灣悅來坊Aeon累計五人染疫，中招者包括文員、賣魚員工、美食閣廚房人士、賣乾貨員工及保安，當中兩人為逸葵樓居民，料是這個小群組的病毒源頭。中心表示，確診者工種分散，呼籲曾到訪的顧客去做檢測。源頭疑為逸葵樓居民的葵涌萬寧貨倉群組，多一人確診，累計四人中招。而荃灣環宇海灣多一名保安員確診，累計已有五名保安染疫，其中一人居於逸葵樓，疑把病毒傳給同事。不少逸葵樓居民光顧的葵涌邨商場四季餐廳，再多一人確診，病人曾到葵涌飛亞工業大廈飛雅食堂工作，而該食堂亦出現另一個案。荃灣葵香園食品貿易公司則再有個案。兩患者機場工作源頭不明至於源頭不明個案，有兩名患者在機場工作，分別是在中場客運大樓負責清潔職員洗手間的人員，住青衣宏福花園二座；以及國泰城安檢人員，住大窩口邨富逸樓，兩個案會調查是否與輸入個案有關。大窩口邨富強樓再有一名住戶確診，但並非早前接連有個案的二十三號單位，曾到訪附近街市及超市。早前多名工人染疫的勝利道五號地盤，旁邊一至三號大廈有居民中招，病人曾經過地盤，未知是否相關。個案亦涉及一名住荃昌中心昌寧大廈，任職職業治療師的男子；住炮仗街立基大廈的太古城男保安；以及一名住馬鞍山烏溪沙村男子。