「安心」強檢通知滯後 薛永恒：會精簡資訊程序

疫情嚴峻，政府透過「安心出行」通知市民疫情資訊及強檢通知，但立法會議員黎棟國收到有市民反映，不滿「安心出行」通知強檢出現嚴重滯後，在單位出現確診個案後兩日才接獲通知，有市民投訴需在細小的手機屏幕，閱讀長達四千多字資料，才知悉強檢日期和次數，建議「安心出行」在強檢公告通知中列明須檢測日期和次數。創科局局長薛永恒指，一般而言「安心出行」每小時向市民發放感染通知，但個別用戶接收通知的時間受網絡及使用手機時間影響。他又指，衞生防護中心需時在確診後調查和追蹤，即使如何縮短「安心出行」發放公告的時間，亦有機會出現滯後，希望市民理解，承諾未來會精簡資訊和程序。