學童疫下轉上網課 理大：散光近視比率增

疫情兩年，學童轉上網課，視力受損。理大眼科視光學院團隊發現，停面授課期間，學童每日平均多花三十至六十分鐘使用手機等電子產品，散光和近視比率增加。團隊比較一間小學學童分別於一八年及二○年的視覺篩查結果，發現有散光的學生由三成五急增至五成六，增幅五成。團體追蹤分析學童，發現兩年後有散光的學童增至七成三，升幅達一倍。團隊研究，對照佩戴可減慢近視的「光學離焦控制近視鏡片」及佩戴單光眼鏡的學童，發現前者近視減慢達四成六。長時間受停課影響下，單光鏡片組近視加深七十三度，而光學離焦鏡片則加深三十五度，顯示光學離焦鏡片減慢近視加深達五成二。