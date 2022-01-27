逸葵樓檢測安排亂衞生差 居民憂「困獸鬥」

葵涌邨逸葵樓圍封強檢踏入第七日，料明早七時許完成，但居民怨氣日重，投訴升降機接送懷疑確診者及運垃圾後，沒即時消毒，就讓居民使用，亦有人譴責被迫留家數天，不定時落樓做檢測，與他人接觸，儼如「困獸鬥」，恐增加交叉感染風險。成眾矢之的的房屋署回應，指會加派人手消毒，並研究更妥善通知居民做檢測。逸葵樓居民陳小姐投訴，當局延長封樓，她接受檢測六次，全為陰性，形容情緒有些崩潰，擔心全幢居民「困獸鬥」，會導致交叉感染。她形容排隊檢測分流安排混亂，每次人龍好長，她每天等候逾一小時才完成檢測，而大廈衛生無改善，由閉路電視可見，升降機接載懷疑確診者或運垃圾後，沒有即時消毒。亦有居民怒稱，遭圍封在家，已遭僱主解僱，但當局從不提有沒有賠償。房署：會加派人手消毒在昨天的疫情記者會上，房屋署助理署長陸子慧被記者追問時稱，大廈升降機如運送確診者後，理應會消毒，當局會加強人手負責。至於檢測安排，他指每日為居民測試前，要確認染疫居民地址，通知他們不要落樓，從而減低交叉感染機會，故每天檢測時間會有不同，會研究如何更妥善地通知居民落樓。早前負責葵涌邨的清潔工要檢疫，邨內垃圾一度無人收拾。上周日起接手葵涌邨二邨垃圾處理的利興環境服務有限公司負責人甄韋喬說，之前有垃圾堆積，用了兩三日清理，食環署每日至少有三轉車運走垃圾，相關十幢樓宇的垃圾前晚已清理，希望市民體諒。他又指，現時員工早上會消毒大廈大堂及電梯，到各樓層收垃圾，下午在各樓層清潔及消毒，大堂每日起碼有四次消毒。呼吸系統專科醫生梁子超認為，當局應規定一部升降機運送患者，其他升降機給居民使用。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，在戶外排隊較安全，但居民上落或會乘搭電梯，不能排除近距離空氣傳播，建議居民須戴兩個口罩。