警方表示，一名駐守新界南總區機動部隊的三十二歲男警員，以及一名駐守秀茂坪警區情報組的五十四歲女警員初步確診新冠肺炎。兩名警員日前獲安排接受病毒檢測，於昨日初步證實呈陽性反應。兩人於過去十四日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。兩人最後一日上班日分別為一月二十一及二十三日。警方指高度關注事件並已採取措施，包括在等候衞生署進一步評估及建議前，與該兩名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受病毒檢測；警方已派員清潔及消毒該兩名警員的相關工作地方；警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸；以及會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。警方會向衞生署提供該兩名警員的近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心。