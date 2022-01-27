美國聯邦儲備局公開市場委員會，經過兩日會議後宣佈，維持利率不變，會後聲明沒有提供具體的加息時間，但有跡象表明，加息最早可能在三月的會議上拍板。在聯儲局公佈議息結果後，杜指中段曾升三百零四點，至三四六○二，升幅為百分之零點八九；標普指數中段升百分之一點五三，納指升百分之二點四二。港股夜期企穩，靜待議息結果，中段曾升八十一點，至二四三九八點，高水一百零八點。因為烏克蘭局勢緊張，油價上升，紐約期油昨晚曾升超過百分之一，至每桶八十六點五美元。