民主黨立法會前議員林卓廷涉嫌在三次記者會上向公眾披露「七二一事件」中、時任元朗警區助理指揮官游乃強被廉署調查的消息。他否認三項披露受調查人身份罪，昨日被裁定罪名成立，判監四個月，為林卓廷首度因案入獄。林不服定罪提出上訴，由於涉及民主派初選案，須繼續還柙。裁判官葉啓亮裁決指，被告在三次記者會上批評警方執法不足，已清晰表達對警方執法方面的不滿，根本毋須額外披露游受廉署調查。法庭只需考慮披露有否涉及公眾安全與利益，不會考慮「七二一」是否重大的社會事件。裁判官指出，被告不但有機會影響廉署調查效率，最終可能引伸的後果是貪污問題更嚴重，不法之徒會更肆無忌憚。