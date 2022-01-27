鄧炳強：會完善條例加強反間諜能力

保安局局長鄧炳強昨出席立法會會議時強調，間諜與本土恐怖主義有必然關係，應對大量外國間諜在香港的活動，會與《基本法》二十三條立法一併處理，將會完善《官方機密條例》防範間諜及竊取國家機密罪行。鄧炳強表示，有關間諜及其背後的代理人，都是「國家級」的對手，被問到間諜與本土恐怖主義的聯繫，他指「有必然關係」，因間諜會在社會煽動仇恨、分化及希望利用暴力奪取政權，並會提供資源、技術或「保護傘」，因此需打擊本地恐怖主義，做好管控間諜煽動的工作。他指現時的《官方機密條例》已過時，在《基本法》二十三條立法時，會一併檢討完善相關條例，加強反間諜能力，希望爭取在今屆政府完結前展開諮詢工作，在下半年將草案提交立法會審議。