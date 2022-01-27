近月新冠肺炎患者病徵輕微，令人以為中招後不用擔心，但中文大學醫學院的研究發現，大部份新冠肺炎患者在數周至數月後會出現併發症或持續症狀（長新冠），包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮和睡眠困難，這與他們腸道微生態異常有關，「惡菌」比「好菌」多，同時缺少數種能提高人體免疫力的腸道細菌。中大醫學院院長陳家亮引述研究指，患者可以透過進食腸道補充劑，調節腸細菌平衡，避免後遺症。國際上「長新冠」的定義，是指新冠患者體內病毒清除後，至少出現一種持續四周或以上的症狀。中大醫學院的研究資料，七成六新冠患者康復後六個月內有至少一種症狀，常見的包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮和睡眠困難。研究團隊發現，「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，「惡菌」較多。相反，沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士的相似。團隊又發現，「長新冠」患者在年齡、性別、其他疾病以及感染的嚴重程度等，均與沒有出現後遺症人士並無分別，反映腸道微生態失衡是導致「長新冠」的主因。團隊進一步研究，腸道細菌失衡與不同類別的新冠後遺症之間的關聯，包括呼吸系統、神經系統、消化系統、皮膚（脫髮）、肌肉骨骼和疲勞，結果發現多達八十一種腸道細菌與多種新冠後遺症有關，當中不少細菌更與三種或以上持續症狀有密切關聯，又發現「長新冠」患者腸道中，缺少幾種能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌和假小鏈雙歧桿菌，而患者入院時的腸道微生態失衡狀況，是導致日後出現「長新冠」的主要因素。進食補充劑 調節腸細菌平衡中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指，這是全球首個研究證實新冠患者康復後出現持續性腸道微生態失衡，這現象很可能是導致出現後遺症的重要原因。中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮指，全球有數以百萬計人士感染新冠肺炎，此項研究顯示透過調節腸道內的細菌，可以促進患者痊瘉及減少新冠肺炎後遺症出現。